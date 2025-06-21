Білецький розповів, як виховує трирічного сина

Через війну батько та син проводять разом небагато часу

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, чим керується у вихованні молодшого сина – трирічного Андрія-Северина. Як інформує «Главком», педагогічними секретами військовий поділився у інтервʼю Яніні Соколовій.

«Йому три роки тому головний зараз для нього принцип – не мати принципів. Думаю, що трохи пізніше підійде справа до справжнього виховання. Я вірю в японську систему, там до шести років все, а далі вже починається робота над дитиною. Ще до шести хай побуде дитиною», – пояснив Білецький.

Андрій Білецький та Тетяна Даниленко з сином фото з відкритих джерел

Андрій Білецький також зазначив, що зараз, поки формується Третій армійський корпус, має змогу бачити сина частіше. Та на початку повномасштабного вторгнення часу, що вони провели разом, «можливо місяць за рік би набіг».

Нагадаємо, Андрій Білецький має 17-річного сина Олександра від першого шлюбу. Андрій-Северин – дитина від другої дружини, журналістки Тетяни Даниленко.

Андрій-Северин фото: Тетяна Даниленко/Instagram

Раніше Андрій Білецький в інтервʼю Наталії Мосейчук вперше розповів про своє дитинство, відносини з батьками і власне уявлення здорової родини

Також повідомлялося, що у родині засновника та першого командира полку «Азов» сталося горе. Від тяжкої хвороби померла його мама, Олена Анатоліївна.