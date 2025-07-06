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У Дніпрі син до смерті побив батька

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Дніпрі син до смерті побив батька
Наразі триває досудове розслідування
фото: Національна поліція України

У Дніпрі чоловік до смерті побив батька: Підозрюваного затримано

У Дніпрі поліцейські затримали 46-річного чоловіка, який підозрюється у смертельному побитті свого 72-річного батька. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпра.

Трагічний інцидент стався 4 липня близько 20:40 у будинку на вулиці Пристань у Самарському районі міста, де батько та син проживали разом. Під час сварки син завдав численних ударів своєму батькові, що призвело до його загибелі.

Нападника затримали працівники відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

5 липня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – «умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». За цей злочин передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у клумбах у середмісті Дніпра замість квітів ростуть томати. На рослинах вже навіть з’явилися плоди. Помідори на Європейській площі висадив місцевий житель Анатолій. Чоловік за фахом агроном, зараз веде TikTok, в якому розповідає про користь рослин. 

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра. Він безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 осіб.

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Теги: Дніпро вбивство поліція

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