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Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих знову зросла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих знову зросла
Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані
фото: Національна поліція України

Кількість постраждалих від удару по ТЦК у Полтаві зросла до 59

Кількість постраждалих унаслідок ранкового російського удару по будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Полтаві збільшилася до 59 осіб. Про це повідомила Національна поліція України, пише «Главком».

«Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані», – зазначено в офіційному повідомленні.

Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих знову зросла фото 1
фото: Національна поліція України
Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих знову зросла фото 2
фото: Національна поліція України
Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих знову зросла фото 3
фото: Національна поліція України

Як відомо, підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по Полтавській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Раніше було відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей.

«Вдячний за оперативну і злагоджену роботу. Продовжують працювати комунальні служби. Швидкого одужання постраждалим. Світла пам'ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо», – наголосив Когут.

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Теги: ТЦК Полтава

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