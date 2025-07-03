Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих знову зросла

Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані

Кількість постраждалих від удару по ТЦК у Полтаві зросла до 59

Кількість постраждалих унаслідок ранкового російського удару по будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Полтаві збільшилася до 59 осіб. Про це повідомила Національна поліція України, пише «Главком».

«Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані», – зазначено в офіційному повідомленні.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Як відомо, підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по Полтавській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Раніше було відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей.

«Вдячний за оперативну і злагоджену роботу. Продовжують працювати комунальні служби. Швидкого одужання постраждалим. Світла пам'ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо», – наголосив Когут.