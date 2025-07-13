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Негода на Харківщині: загинула жінка, постраждала дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Негода на Харківщині: загинула жінка, постраждала дитина
фото: Суспільне Харків

Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди

Ввечері 12 липня у Харкові та області пішла злива зі шквальним вітром. Пориви досягли 20 м/с. Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев, передає «Главком».

На Харківщині через негоду частково знеструмлена Балаклія. Вербівка та Борщівка знеструмлені повністю У Харкові фіксують перебої з електропостачання та водопостачанням.

Також з'явилась інформація про трагічні наслідки негоди. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок негоди загинула жінка.

У селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. В Основ'янському районі Харкова на семирічну дівчинку впало дерево. Дитину госпіталізували.

У Салтівському районі Харкова обвалився дах у приватному будинку. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди.

До слова, у мережі показали кадри моменту, як Харків накрила чорна хмара.

Нагадаємо, минулої доби рятувальники шість разів виїжджали розкряжовувати повалені вітром дерева, які перешкоджали руху автотранспорту. Зокрема, дерева падали у Немирові, Могилів-Подільську, а також на територіях Шпиківської, Немирівської, Уланівської та Літинської громадах.

А в четвер, 10 липня, центр України, зокрема, Черкаська та Київська області, потерпали від негоди.

Варто зазначити, що у зв’язку зі сильними зливами, які пройшли територією Львівської області, вночі відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.

За даними ОВА, унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали: автодорога «Львів – Пустомити – Меденичі», 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.

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Теги: дощ негода вітер смерть Харків

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