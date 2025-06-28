Одеса. Росія вбила подружжя у власній оселі

У лікарнях перебувають четверо постраждалих, серед них – двоє дітей

Цієї ночі Росія вдарила ударними дронами по Одесі. Мер Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок влучання БпЛА у багатоповерхівку загинуло подружжя, інформує «Главком».

Рятувальники знайшли тіла чоловіка та жінки, які загинуни внаслідок влучання ворожого БпЛА в квартиру.

Внаслідок російської атаки постраждали діти: одна дитина отруїлася продуктами горіння

За даними Одеської ОВА, у лікарнях перебувають четверо постраждалих, серед них – двоє дітей. Семирічного хлопчика госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також трирічна дитина отруїлася продуктами горіння – наразі вона також перебуває під наглядом лікарів.

Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання російського безпілотника в одну з багатоповерхівок Одеси.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами.

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.