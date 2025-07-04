На Полтавщині через російську атаку є постраждалі

Уламки ворожих БпЛА в Полтавському районі травмували двох людей

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Полтащину безпілотниками. Постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

За інформацією Когута, уламки ворожих БпЛА впали в Полтавському районі на території приватного домоволодіння. Внаслідок цього пошкоджено легковий автомобіль та травмовано людину.

Пізніше стало відомо про ще одного травмованого через падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі. Двоє постраждалих отримали допомогу.

Як повідомлялося раніше, у Києві працює ППО. «У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – наголошує Київська міська військова адміністрація.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.