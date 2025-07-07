Олесь Довгий розповів про втрату, яка спіткала його родину

Довгий зазначив, що хоча сьогодні він плаче за нею, але радіє тому, що тепер бабуся «знову зможе бути разом» зі своїм дідом

Олесь Довгий подякував бабусі за все і попросив «поцілувати й обійняти» від нього діда

Позафракційний депутат Верховної ради України VIII та IX скликання Олесь Довгий повідомив про втрату своєї бабусі, яка прожила майже століття. Про це політик повідомив у своїх соціальних мережах, інформує «Главком» .

За словами Довгого, бабуся пішла «тихо та швидко, красивою та усміхненою без жодного дня страждань». Він зазначив, що хоча сьогодні він плаче за нею, але радіє тому, що тепер бабуся «знову зможе бути разом» зі своїм дідом.

Бабуся Олеся Довгого прожила майже сторіччя фото: Олесь Довгий/Facebook

«Він знову буде читати їй написані на її честь вірші, а вона його буде надихати та безмежно любити як це було завжди», – написав Олесь Довгий. Він подякував бабусі за все і попросив «поцілувати й обійняти» від нього діда.

Олесь Довгий – секретар Київської міської ради (2006-2011), позафракційний депутат Київської міської ради (з 2006 року). Позафракційний депутат Верховної ради VIII та IX скликання, член депутатської групи «Воля народу». У ВРУ IX скликання – голова підкомітету з питань медичного страхування Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У політику Довгий прийшов у 2006 році, коли пройшов до Київської міської ради від «Блоку Леоніда Черновецького» та став секретарем. У 2011 році на знак протесту проти політики президента Віктора Януковича склав повноваження.

У 2014 році був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом № 102 (Кіровоградська область). Під час VIII скликання (26 жовтня 2014 – 27 листопада 2019) відповідав за зв’язки з Австрією та Чорногорією, входив до комітету з питань економічної політики, обіймав посаду секретаря депутатської групи «Воля народу».

У 2019 році Довгого було переобрано за тим самим округом. У новому скликанні став головою підкомітету з медичного страхування. Також він керував офісом представників бізнесу в парламенті.

19 червня 2025 року Рада достроково припинила повноваження нардепа Довгого. Оскільки парламентар є мажоритарником, то Центральна виборча комісія мала б оголосити проміжні вибори в його окрузі, однак під час воєнного стану це неможливо. Тож округ № 102 залишиться без представництва у Верховній Раді до закінчення воєнного стану. На цей час у Раді залишається 398 парламентарів.