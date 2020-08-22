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    Події в Україні

    На Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених

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    На Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених
    Фото ГУ ДСНС України у Полтавській області

    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих

    У суботу вночі, 22 серпня, на трасі Київ-Харків у Полтавській області зіткнулися легковий авто Volvo і вантажівка MAN. В результаті загинули три людини, серед яких 2 дітей, ще один постраждав.

    Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблих і постраждалих

    «В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій автомобіля Volvo і двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 і 4 роки). Травмовано пасажирка автомобіля Volvo і пасажир автомобіля MAN, 1994 р. н», – йдеться в повідомленні.

    Постраждалі госпіталізовані в медустанови.

    Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

    Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

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