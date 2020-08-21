Під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП



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Через аварію на трасі утворився багатокілометровий затор

Автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням правоохоронця, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом

На виїзді з Києва на Житомирській трасі ввечері 21 серпня в результаті смертельної потрійної автомобільної аварії загинув капітан Іван Подольський. Про це повідомляє столична поліція.

У поліції зазначили, що автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням правоохоронця, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом.

Як повідомляє РБК-Україна, через аварію утворився багатокілометровий затор.

«Через ДТП рух ускладнено від села Мила до станції метро Житомирська, оскільки поліція перекрила рух в напрямку Житомира. На місці події знаходяться правоохоронці з автоматичною зброєю та тривають оперативно-слідчі дії. Частину транспортного потоку пропускають по зустрічній смузі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 серпня аварія на Святошині паралізувала рух транспорту (відео).

Також у центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео).