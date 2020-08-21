Під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП
Автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням правоохоронця, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом
На виїзді з Києва на Житомирській трасі ввечері 21 серпня в результаті смертельної потрійної автомобільної аварії загинув капітан Іван Подольський. Про це повідомляє столична поліція.
У поліції зазначили, що автомобіль Isuzu створив аварійну ситуацію, в результаті чого Volkswagen, під керуванням правоохоронця, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом.
Як повідомляє РБК-Україна, через аварію утворився багатокілометровий затор.
«Через ДТП рух ускладнено від села Мила до станції метро Житомирська, оскільки поліція перекрила рух в напрямку Житомира. На місці події знаходяться правоохоронці з автоматичною зброєю та тривають оперативно-слідчі дії. Частину транспортного потоку пропускають по зустрічній смузі», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 21 серпня аварія на Святошині паралізувала рух транспорту (відео).
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