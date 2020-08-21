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    У світі

    Актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні

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    Михайло Єфремов після ДТП у Москві - Актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні
    Михайло Єфремов після ДТП у Москві

    За словами Єфремова, його «затягли» на сидіння авто

    Відомий російський актор Михайло Єфремов заявив на суді, що під час смертельної ДТП у Москві він перебував на пасажирському сидінні свого автомобіля, на яке його «затягли».

    Про це повідомляє Медуза.

    «Я схиляюся до того, що сидів на пасажирському сидінні, більш того, я схиляюся до того, що мене туди затягли», – сказав Єфремов.

    Адвокат актора Ельман Пашаєв попросив суд провести експертизу подушки безпеки на пасажирському сидінні автомобіля.

    «Якщо експертиза нічого не покаже, ми визнаємо провину», – сказав він.

    Однак суддя відмовився задовольнити це прохання.

    Напередодні адвокат Єфремова заявив, що актор не був за кермом під час ДТП.

    Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ). 

    «Свою провину в тому, що 8 червня 2020 року приблизно о 21 годині 53 хвилини я керував технічно справним автомобілем Jeep Grand Cherokee, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв порушення ПДР РФ, що призвело з необережності смерть людини, я визнаю в повному обсязі, в скоєному каюсь. Надалі подібного зобов'язуюсь не вчиняти. Я бажаю загладити шкоду, заподіяну мною потерпілим, в повному обсязі. Однак на даний час цього не виходить зробити, так як потерпілі не йдуть на контакт з моїм адвокатом», – йдеться в протоколі засідання.

    У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі. 

    До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562). 

    Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

    Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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