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На Прикарпатті рейсовий автобус потрапив в аварію: серед постраждалих діти (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Прикарпатті рейсовий автобус потрапив в аварію: серед постраждалих діти (фото)
На момент аварії в автобусі перебувало 22 людини
фото: ДСНС

Водій легковика загинув

В Івано-Франківській області трапилась аварія за участю автомобіля та рейсового автобуса, в якому перебували 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, у тому числі діти, водій легковика загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Аварія трапилась 28 серпня у с. Назавизів Надвірнянського району. Рятувальники отримали повідомлення про НП о 19:19. «Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя», – йдеться в повідомленні.

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За даними рятувальників, ще 16 людей з автобуса отримали поранення. Наразі всі обставини даної автопригоди встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, 25 серпня, у Львівській області сталась смертельна аварія. У ДТП потрапили три автомобілі - ВАЗ, Iveco та Opel Vivaro. В аварії загинуло двоє чоловіків.

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Теги: аварія Івано-Франківщина ДТП

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