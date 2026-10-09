На Рівненщині через атаку РФ постраждала багатодітна родина: що відомо про стан дітей

Житловий будинок родини пошкоджено через російський удар

Сьогодні, 9 жовтня, багатодітна родина постраждала на Рівненщині через атаку російської терористичної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

За попередніми даними, п'ятеро людей отримали поранення. Зокрема, 10-річна дитина перебуває у важкому стані.

«Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні. Житловий будинок родини суттєво пошкоджений. З керівником громади перебуваю на зв'язку. Він на місці події. Громада готує надання постраждалим необхідної допомоги», – наголосив Коваль.

Оновлено станом на 18:58

За уточненою інформацією, поранено семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей.

«У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані», – уточнив очільник ОВА.

До слова, під час ворожої атаки на Київську область учора, 8 жовтня, російський реактивний безпілотник впав на території дитячого майданчика біля дитсадка в Бучанському районі. На території майданчика у момент удару нікого не було, а один із перехожих дивом уцілів завдяки миттєвій реакції.

Як повідомлялося, під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях у Бучанському районі, які зазнали руйнувань унаслідок атаки російських безпілотників, рятувальники виявили тіло жінки.