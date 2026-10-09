Удар дрона по дитсадку на Київщині: чоловік встиг врятуватися за мить до вибуху (відео)

Камери вуличного нагляду зафіксували, як чоловік, імовірно почувши гучний гуркіт реактивного дрона, що швидко наближався, раптово кинувся бігти

Під час ворожої атаки на Київську область учора, 8 жовтня, російський реактивний безпілотник впав на території дитячого майданчика біля дитсадка в Бучанському районі. На території майданчику у момент удару нікого не було, а один із перехожих дивом уцілів завдяки миттєвій реакції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оприлюднені відеозаписи з камер спостереження.

Камери вуличного нагляду зафіксували, як чоловік, імовірно почувши гучний гуркіт реактивного дрона, що швидко наближався, раптово кинувся бігти. Буквально за секунду саме на те місце, де він щойно стояв, упав БпЛА. Внаслідок удару стався потужний вибух, а майданчик засипало палаючими уламками.

😱Чоловік встиг утекти за мить до влучання БпЛА в дитсадок на Київщині, у Бучанському районі — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Завдяки реакції чоловік уникнув прямого влучання. Інформація про його стан після вибухової хвилі наразі уточнюється.

Нагадаємо, реактивні дрони, які ворог застосовує для ударів по Київщині, мають значно більшу швидкість порівняно зі звичайними дронами-камікадзе, через що час на порятунок вимірюється секундами

Раніше повідомлялося, що під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях у Бучанському районі, які зазнали руйнувань унаслідок атаки російських безпілотників, рятувальники виявили тіло жінки.