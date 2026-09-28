Мадяр попередив про серйозне випробування для України на фронті

До кінця року Росія може залучити до війни близько 300 тис. людей

Росія може вже з жовтня суттєво збільшити кількість військових на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації. Для України це стане серйозним випробуванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді виданню The Telegraph.

За оцінкою Бровді, прихована мобілізація в Росії вже триває, а найближчим часом вона може перейти у відкритішу фазу. Він вважає, що Кремль намагатиметься максимально швидко відправляти мобілізованих на фронт, зокрема без належної підготовки. Укрінформ

«Ми очікуємо суттєве збільшення живої сили на смузі противника на фронті вже починаючи з наступного місяця», – заявив командувач СБС.

За його оцінкою, протягом жовтня-грудня Росія може залучити до війни близько 300 тис. людей. Бровді припускає, що російська влада здатна мобілізувати, спорядити та відправити їх на фронт практично без підготовки.

Командувач наголосив, що таке збільшення чисельності російських військ не буде для України «легкою прогулянкою».

«І тут немає жодних рожевих окулярів про те, що це буде легкою прогулянкою. Це випробування. Але ж ми усвідомлювали це вже певний проміжок часу», – сказав Бровді. Водночас, за його словами, Сили оборони готувалися до такого сценарію.

Бровді також вважає, що через недостатню підготовку новобранців втрати окупантів можуть зрости. Він пов'язує можливе прискорення мобілізації з прагненням Кремля продовжувати наступальні дії на Донбасі. Російське керівництво може не чекати сприятливіших сезонних умов, попри те, що після зникнення листя вести наступальні дії складніше.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що російські чиновники та працівники військкоматів побоюються нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми. Частина з них уже намагалася перевести активи за кордон і радила близьким залишити Росію. Водночас остаточного рішення про нову мобілізацію Кремль на той момент не ухвалив.

Нова хвиля мобілізації може відбуватися без окремого офіційного оголошення – через цифрову систему військового обліку та електронні повістки.