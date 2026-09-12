Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею

За словами артистки, ані вона, ані її команда не визначали місце для розташування рекламного банера

Співачка заявила, що її команда вже вирішила неприйнятну ситуацію під час війни

У Запоріжжі спалахнув скандал через розміщення афіші концерту Анни Трінчер. Рекламний банер артистки на фасаді Палацу культури «Дніпроспецсталь» розмістили безпосередньо поверх плаката, на якому були фотографії українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком».

Про ситуацію співачці стало відомо з мережі, де її різко критикували українці. Трінчер у своєму Instagram заявила, що сама дізналася про інцидент уже після того, як афішу було розміщено, і одразу зв’язалася з організаторами концерту та адміністрацією майданчика.

За словами артистки, ані вона, ані її команда не визначали місце для розташування рекламного банера. Співачка наголосила, що не знає, хто саме ухвалив рішення розмістити її рекламу таким чином. Водночас відповідальність за місце встановлення банера вона поклала на адміністрацію Палацу культури.

«Банер з рекламою мого концерту розмістили поверх банера зі зниклими безвісти та полоненими захисниками. Мені дуже неприємно, боляче і сумно, що саме моя афіша була там. Я відчула велику низку неприємних емоцій. Для мене це абсолютне невігластво і так неприпустимо робити. Очевидно, що я не обирала це місце і мої організатори концерту також», – прокоментувала Трінчер.

Після резонансної ситуації рекламний плакат прибирали з банера зі світлинами захисників. Своєю чергою Трінчер використала власну публічність, щоб привернути увагу до військових, чиї фотографії були на плакаті. Вона поширила інформацію про них у своїх соцмережах і закликала не залишатися байдужими до їхніх родин.

«Я ніколи не стояла і не стоятиму осторонь війни. Війна є частиною мого життя і, як і життя кожного українця, велика частина мого болю. Бо щодня ми втрачаємо наших людей, а сотні родин досі живуть між надією і невідомістю, чекаючи своїх рідних із полону або звістки про зниклих безвісти», – підкреслила артистка.

Раніше жителі Бережан, що на Тернопільщині, де проживає понад 17 тисяч людей, обурилися через відео в соцмережах, в якому співачка та блогерка Анна Трінчер сказала, що їхнє місто має одну вулицю і схоже на село.

Також зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал звинуватила співачку Анну Трінчер та акторку Анастасію Цимбалару у плагіаті. Акторка заявила, що її колеги копіюють її ідеї для власних рекламних інтеграцій.