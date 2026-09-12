Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За словами артистки, ані вона, ані її команда не визначали місце для розташування рекламного банера
фото з відкритих джерел

Співачка заявила, що її команда вже вирішила неприйнятну ситуацію під час війни

У Запоріжжі спалахнув скандал через розміщення афіші концерту Анни Трінчер. Рекламний банер артистки на фасаді Палацу культури «Дніпроспецсталь» розмістили безпосередньо поверх плаката, на якому були фотографії українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком».

Про ситуацію співачці стало відомо з мережі, де її різко критикували українці. Трінчер у своєму Instagram заявила, що сама дізналася про інцидент уже після того, як афішу було розміщено, і одразу зв’язалася з організаторами концерту та адміністрацією майданчика.

Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею фото 1

За словами артистки, ані вона, ані її команда не визначали місце для розташування рекламного банера. Співачка наголосила, що не знає, хто саме ухвалив рішення розмістити її рекламу таким чином. Водночас відповідальність за місце встановлення банера вона поклала на адміністрацію Палацу культури.

«Банер з рекламою мого концерту розмістили поверх банера зі зниклими безвісти та полоненими захисниками. Мені дуже неприємно, боляче і сумно, що саме моя афіша була там. Я відчула велику низку неприємних емоцій. Для мене це абсолютне невігластво і так неприпустимо робити. Очевидно, що я не обирала це місце і мої організатори концерту також», – прокоментувала Трінчер.

Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею фото 2

Після резонансної ситуації рекламний плакат прибирали з банера зі світлинами захисників. Своєю чергою Трінчер використала власну публічність, щоб привернути увагу до військових, чиї фотографії були на плакаті. Вона поширила інформацію про них у своїх соцмережах і закликала не залишатися байдужими до їхніх родин.

«Я ніколи не стояла і не стоятиму осторонь війни. Війна є частиною мого життя і, як і життя кожного українця, велика частина мого болю. Бо щодня ми втрачаємо наших людей, а сотні родин досі живуть між надією і невідомістю, чекаючи своїх рідних із полону або звістки про зниклих безвісти», – підкреслила артистка.

Раніше жителі Бережан, що на Тернопільщині, де проживає понад 17 тисяч людей, обурилися через відео в соцмережах, в якому співачка та блогерка Анна Трінчер сказала, що їхнє місто має одну вулицю і схоже на село.

Також зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал звинуватила співачку Анну Трінчер та акторку Анастасію Цимбалару у плагіаті. Акторка заявила, що її колеги копіюють її ідеї для власних рекламних інтеграцій.

 

Читайте також:

Теги: війна українці скандал співачка Анна Трінчер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пастки енергетичного перемирʼя
Пастки енергетичного перемирʼя
9 вересня, 07:55
Наймолодшому оборонцю – 26 років, найстаршому – 59
103 українські захисники вдома: наймолодшому воїну – 26 років, найстаршому – 59
19 серпня, 14:03
Ірина Білик і Тіна Кароль перевтілилися в образи тварин
Білик – білка, Пивоваров – пес, Монатік – хомʼяк, а Тіна Кароль – пума. Як ШІ бачить зірок
26 серпня, 11:16
Київ після російської атаки
Третя світова війна вже триває: аналіз NYT
30 серпня, 02:11
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі
Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ Україну протягом дня
28 серпня, 20:43
17 березня 2022 року Андрій Оразбаєв добровільно став до лав ЗСУ 
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Андрія Оразбаєва
5 вересня, 09:00
Klavdia Petrivna та Osty є відомими молодими виконавцями
Klavdia Petrivna та Osty відвідали музей Івасюка у кроксах та шльопанцях (фото)
9 вересня, 13:12
Настя Каменських, Анастасія Приходько та Світлана Лобода говорять російською мовою в публічному просторі
Приходько, Каменських та Лобода. Які українські зірки досі говорять російською мовою
9 вересня, 16:03
Нові погрози пролунали на тлі активізації мирних переговорів та результативних ударів Сил оборони України
Держдума РФ пригрозила Україні новим ударом «Орєшніком» і назвала умову
11 вересня, 16:41

Шоу-біз

Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею
Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею
Леді Гага таємно народила первістка – ЗМІ
Леді Гага таємно народила первістка – ЗМІ
«Сцена багато не втратить». Жадан різко висловився про артистів, які критикують Україну
«Сцена багато не втратить». Жадан різко висловився про артистів, які критикують Україну
Потапа внесено до бази сайту «Миротворець»
Потапа внесено до бази сайту «Миротворець»
Музикантка з Венесуели, яка вивчила українську мову, звернулася до Каменських
Музикантка з Венесуели, яка вивчила українську мову, звернулася до Каменських
Смерть Гейден Панеттьєр. Поліція почала пошук ймовірного підозрюваного
Смерть Гейден Панеттьєр. Поліція почала пошук ймовірного підозрюваного

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua