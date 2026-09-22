Житомир: росіяни вдарили по підприємству з іноземними інвестиціями (відео)

Під удар потрапило одне з підприємств з іноземними інвестиціями

Після атаки окупантів над містом здійнявся величезний стовп чорного диму

Над Житомиром після чергової атаки Росії здійнявся густий стовп чорного диму. Внаслідок удару зафіксовано влучання по одному з підприємств із іноземними інвестиціями у Житомирській громаді. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, пише «Главком».

За його словами, підприємство вже зазнавало пошкоджень під час попередніх російських обстрілів. Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наразі на місці працюють екстрені служби та фахівці. Вони ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий злочин російських військ.

У мережі також з’явилися кадри, на яких видно великий стовп чорного диму над містом після удару. Голова ОВА закликав жителів Житомирщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки одразу прямувати до укриттів.

Варто нагадати, що Росія в ніч проти 12 вересня завдала удару по підприємству польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області. Йдеться про завод, який виробляє керамічну плитку та сантехніку.