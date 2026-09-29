Українські військові почали застосовувати нові перехоплювачі дронів

Реактивні шахеди летять значно швидше за звичайні, що ускладнює їхнє перехоплення

Розробники вже вдосконалюють нову зброю з урахуванням тактики російських військ

Нові українські перехоплювачі дронів уже використовують бойові групи, а виробники працюють над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка.

За словами секретаря РНБО, тривалі повітряні тривоги, які фіксують у Києві з кінця серпня, стали новим викликом для держави. Він потребує швидких технологічних рішень та масштабування виробництва засобів протидії повітряним загрозам.

Питання розвитку українських перехоплювачів також обговорювали під час останнього засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Частина бойових груп використовує їх на практиці. Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва», – зазначив Клименко.

За словами Клименка, РНБО координує роботу державних інституцій, військових та виробників для розвитку цього напрямку. «Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога», – наголосив секретар РНБО.

Паралельно Україна працює з міжнародними партнерами над отриманням нових пакетів протиповітряної оборони. Влада також шукає додаткові рішення, які дозволять посилити протидію повітряним загрозам.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що рівень перехоплення російських реактивних шахедів становить близько 55%. За його словами, протягом вересня Росія застосувала понад 2730 таких безпілотників, із яких понад 1,5 тис. було збито або подавлено.