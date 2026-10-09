Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки

Раніше стало відомо про трьох постраждалих людей внаслідок удару РФ по складу

Під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях у Бучанському районі, які зазнали руйнувань унаслідок атаки російських безпілотників, рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимура Ткаченка.

«На жаль, маємо трагічну звістку з Бучанського району. Під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок атаки ворожих БпЛА, рятувальники виявили тіло жінки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Жодні слова не вгамують біль від втрати близької людини», – зазначив очільник КОВА.

Такий вигляд має склад після пожежі фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, напередодні у Бучанському районі внаслідок ворожого удару по складах спалахнула масштабна пожежа. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих людей, один з яких був госпіталізований. Досі зникла жінка вважалася такою, що може перебувати під завалами, на місці працювали рятувальники та психологи ДСНС.