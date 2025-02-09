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На Рівненщині сьогоднішня повітряна тривога була найдовшою з початку вторгнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Рівненщині сьогоднішня повітряна тривога була найдовшою з початку вторгнення
Люди та інфраструктура внаслідок збиття дронів не постраждали
фото: 126-а окрема бригада ТРО

Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки нічної атаки на область

Рівненська область сьогодні вночі зазнала масованої повітряної атаки ворога. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Коваль.

«Майже вісім годин тривала тривога на Рівненщині. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Результатом роботи сил ППО є збиття шести ворожих цілей.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

На місці збиття працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські терористи атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

До слова, триває 1082-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон Олександр Коваль тривога Рівненщина війна

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