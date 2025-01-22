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Десятки будинків без тепла та світла. Кім показав наслідки нічної атаки РФ у Миколаєві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Десятки будинків без тепла та світла. Кім показав наслідки нічної атаки РФ у Миколаєві
Внаслідок влучання боєприпасів або уламків збитих безпілотників пошкодження отримали багато житлових багатоквартирних та приватних будинків
фото: Віиалій Кім, Telegram

Через нічну атаку РФ від газопостачання відключено 14 абонентів, знеструмлено 94 абоненти, без теплопостачання 21 житловий будинок Миколаєва

У Миколаєві за ніч внаслідок влучання боєприпасів або уламків збитих безпілотників пошкодження отримали багато житлових багатоквартирних та приватних будинків. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

За його словами, сьогодні на ранок від газопостачання відключено 14 абонентів, знеструмлено 94 абоненти, без теплопостачання 21 житловий будинок Миколаєва.

Внаслідок влучання боєприпасів або уламків збитих безпілотників пошкодження отримали багато житлових багатоквартирних та приватних будинків
Внаслідок влучання боєприпасів або уламків збитих безпілотників пошкодження отримали багато житлових багатоквартирних та приватних будинків
фото: Віталій Кім, Telegram

Кім додав, що станом на ранок у місті працюють усі комунальні служби для ліквідації наслідків обстрілів. Районними адміністраціями Заводського та Центрального районів проводиться робота щодо обстеження місць обстрілів, щоб з'ясувати, яка допомога потрібна постраждалим. 

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У Миколаєві пошкодження отримали багато житлових багатоквартирних та приватних будинків
фото: Віталій Кім, Telegram

Нагадаємо, ввечері 21 січня ворог атакував Миколаїв ударними дронами. В місті пролунало сім вибухів. Внаслідок атаки сталися руйнування й пожежі за шістьма різними локаціями у двох районах міста. Внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, її госпіталізували до лікарні. Ще один чоловік звернувся до медиків з гострою реакцією на стрес, йому надали першу допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, триває 1064-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 109 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: Миколаїв Віталій Кім обстріл дрон війна

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