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Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
фото з відкритих джерел

Станом на 05:55 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Уламки ворожого дрону-камікадзе, яким Росія сьогодні вночі атакувала Київ, впали неподалік станції метро в Дарницькому районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили.

Зазначимо, що станом на 05:55 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вчора, 28 січня, вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені. 

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.

У Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

Теги: Віталій Кличко Київ метро війна ворог дрон

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