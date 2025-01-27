Канада протестувала запуск дронів зі стратосфери

Eagle запускається з повітряної кулі на велику висоту, яка поєднує в собі високу продуктивність і низьку видимість

Канада тестує нову систему запуску військових планерів





Портал Defence Industry Europe розкрив подробиці про нову систему запуску військових планерів у Канаді. Ця новаторська система під назвою Eagle (з англійської перекладається як «орел») є першим у світі висотним військовим планером, що запускається за допомогою повітряної кулі.

«Landing Zones Canada Inc оголосила про успішну розробку та льотні випробування своєї останньої технологічної інновації, системи Eagle Advanced Payload Delivery System (APDS). Ця новаторська система є першим у світі висотним військовим планером, що запускається з повітряної кулі, що поєднує в собі непомітність, універсальність і високу продуктивність для сучасних військових операцій», – йдеться у статті.

Удосконалена система доставки корисного навантаження здатна досягати стратосферних висот.

Eagle сконструйований для доставки «точних корисних вантажів на сотні миль», незалежно від складності експлуатації. Нещодавні випробування підтвердили його продуктивність в екстремальних умовах довкілля, «підкресливши його надійність і здатність адаптуватися до суворих сценаріїв реального світу», зазначають журналісти.

Стратосфера – це другий, розташований вище тропосфери, шар атмосфери планети Земля. Він починається на висоті близько 8-20 кілометрів від поверхні і простягається до висоти близько 50 кілометрів.

Як зазначає Defence Industry Europe, Eagle APDS був розроблений, щоб «переосмислити військові аерокосмічні можливості великої дальності». Його інноваційний змінний профіль крила забезпечує плавний перехід між надзвуковими швидкостями та низькими швидкостями зависання, забезпечуючи адаптивність до різноманітних вимог політної місії.

«Ключовим моментом у конструкції Eagle є його скритність та виживання. З мінімальною сигнатурою радіолокації і стійкістю до перешкод, комплекс може працювати глибоко у ворожому тилу», – уточнює портал.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах Сил оборони новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою Poseidon.