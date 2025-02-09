Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ запустила по Україні понад 150 дронів: постраждали шість областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ запустила по Україні понад 150 дронів: постраждали шість областей
Сили ППО збили 70 ворожих дронів
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки дронів

У ніч на 9 лютого російські терористи атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Нагадаємо, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Читайте також:

Теги: дрон Миколаїв Сумщина Київщина Харківщина Житомирщина Дніпропетровщина росіяни окупанти війна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 8:35 в одному з районів області пошкоджено господарське та гаражне приміщення
На Київщині уламки ворожих БПЛА пошкодили господарське та гаражне приміщення
7 лютого, 09:49
В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджено вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній з аудиторій
Під час дронової атаки РФ постраждав один з гуртожитків та корпус університету Шевченка
5 лютого, 12:34
Після атаки в кількох районах міста зникло світло
У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод
3 лютого, 02:28
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження
29 сiчня, 06:18
Наслідки атаки на Рязанську область
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу у Рязані
26 сiчня, 11:55
Наслідки нічної атаки на Київщину
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
25 сiчня, 07:29
Російське ППО нібито за ніч перехопило та знищило 85 безпілотників
РФ вночі атакували понад 80 дронів. Кілька аеропортів призупинили польоти
11 сiчня, 07:52
Наслідки влучання по російському складу
На Ростовщині СБУ та Військово-морські сили уразили склад з дронами – джерела
10 сiчня, 14:25
Дрони дозволяють стримувати окупантів
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
9 сiчня, 14:15

Події в Україні

На Рівненщині сьогоднішня повітряна тривога була найдовшою з початку вторгнення
На Рівненщині сьогоднішня повітряна тривога була найдовшою з початку вторгнення
Сирський розповів, наскільки скоротилося співвідношення артснарядів між Україною та РФ
Сирський розповів, наскільки скоротилося співвідношення артснарядів між Україною та РФ
РФ запустила по Україні понад 150 дронів: постраждали шість областей
РФ запустила по Україні понад 150 дронів: постраждали шість областей
Загарбники ліквідовують школи на окупованих територіях
Загарбники ліквідовують школи на окупованих територіях
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Україна обрала представника на Євробачення-2025, Трамп поговорив з Путіним: головне за ніч
Україна обрала представника на Євробачення-2025, Трамп поговорив з Путіним: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
18K
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
15K
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
13K
«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті
12K
На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua