РФ запустила по Україні понад 150 дронів: постраждали шість областей

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки дронів

У ніч на 9 лютого російські терористи атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Нагадаємо, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.