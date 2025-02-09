Україна обрала представника на Євробачення-2025, Трамп поговорив з Путіним: головне за ніч

На 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat.

Переможці Нацвідбору Євробачення, розмова Трампа з Путіним та атака дронів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»

Ввечері 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення, де глядачі та журі обрали представника України на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Не обійшлося і без конфузів.

Згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.

Детальніше про переможців читайте тут.

Розмова Трампа з Путіним щодо війни в України

Президент США Дональд Трамп зізнався, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Трамп вважає, що Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою.

«Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без причини», – заявив він.

Очільник США сподівається, що йому вдасться швидко завершити війну.

Трамп анонсував угоду із Зеленським на $500 млн

Президент США заявив, що хоче укласти угоду на $500 млн із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що вона дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.

Атака дронів на РФ

Росію вночі масово атакували дрони. У зв’язку з цим було запроваджено тимчасові обмеження прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Волгограда и Нижнього Новгорода, а також в Санкт-Петербурзі, який знаходиться за 800 км від України.

У міноборони РФ заявили, що за ніч над Росією нібито збили 35 українських безпілотників. Зокрема: 18 дронів збили в Курській області, по чотири – в Орловській області та Краснодарському краї, по три – у Воронезькій та Ростовській областях, по одному – у Брянській та Тульській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.