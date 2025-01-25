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Російські військові вивісили свій прапор поблизу Покровська

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російські військові вивісили свій прапор поблизу Покровська
Триколор знищили українські аеророзвідники
фото: скріншот із відео

ЗСУ знищили триколор дроном

Солдати армії РФ вивісили свій прапор на одному зі схилів під Покровськом. Його знищили українські аеророзвідники. Про це розповіли у 425 окремому штурмовому батальйоні «Скала».

«Аквафреш розлетівся у різні боки, все це зафільмували іншим дроном. Це такий собі натяк окупантам: з вами буде те саме, так що вишиковуйтесь рядком на тому самому місці, ми чекатимемо», – написали військові.

До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога. 

Нагадаємо, триває 1067-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: дрон Покровськ ворог прапор військові

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