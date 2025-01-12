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Удар по нафтобазі в Енгельсі: названо втрати окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по нафтобазі в Енгельсі: названо втрати окупантів
Наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі
фото з соцмереж

Внаслідок удару по нафтобазі в Енгельсі знищено 800 тисяч тонн палива для аеродрому

Енгельсі Саратовської області РФ досі палає нафтобаза після нічного удару 8 січня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки БпЛА на нафтобазу повністю знищено три резервуари з паливом для військового аеродрому по 120 тис. м³.

На аеродромі зберігалася рекордна кількість палива для війського аеродрому.

Крім того, кожен із шести резервуарів отримав серйозні пошкодження.

Також виведено з ладу резервуарний парк.

Загалом втрати складають близько 800 тис. тонн палива.

Станом на зараз російські рятувальники мають гострий дефіцит піноутворювача для гасіння нафти і палива, що горить.

Нагадаємо, база нафтопродуктів в Енгельсі спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.

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Теги: росія пожежа нафтопродукти втрати окупанти дрон

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