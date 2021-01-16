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    Однокурсник Путіна переконаний, що Навального отруїла ФСБ

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    Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву - Однокурсник Путіна переконаний, що Навального отруїла ФСБ
    Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву

    Ексрозвідник вважає, що Навальний заважав «транзиту» влади від Путіна до ФСБ

    Колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець впевнений, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїла ФСБ.

    Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

    За його словами, у Росії відбувається транзит влади від президента Володимира Путіна до його наступників, «ФСБ в особі його вищого керівництва» і, зокрема, секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

    «…Це ті люди, які [колишнього російського розвідника Олександра] Литвиненка труїли, і останнє, що вони зробили, — це отруєння Навального, я в цьому глибоко переконаний. А зараз вони намагаються осідлати феномен Навального, щоб на його спині в'їхати у владу» , — сказав Швець.

    Ексрозвідник ствердно відповів на питання журналіста про те, чи заважав Навальний «транзиту» влади від Путіна до ФСБ: «Вони припускали, що транзит [влади від Путіна до ФСБ] може супроводжуватися масовими заворушеннями населення…».

    Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

    Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.

    Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього. 

    Джерело: Новое Время

    Теги: ФСБ Путін отруєння транзит розслідування Олексій Навальний населення
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