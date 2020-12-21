На Рівненщині водій мікроавтобуса вилетів на зустрічну смугу і потрощив ще чотири машини (фото)

У районі села Грушвиця 48-річний водій мікроавтобуса Mercedes допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Mercedes

Внаслідок зіткнення п’яти автомобілів одна особа загинула, ще троє – постраждали

На Рівненщині 20 грудня на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще троє постраждали.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, в районі села Грушвиця 48-річний водій мікроавтобуса Mercedes допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Mercedes.

«Від удару останнього відкинуло на зустрічну смугу руху, де він врізався у Peugeot Partner. Крім того, мікроавтобус, втративши керування, зіткнувся ще й з вантажівкою Iveco та легковиком Ford Mondeo. Водій автомобіля Peugeot, 56-річний житель Рівненського району, від отриманих травм загинув на місці ДТП», ─ йдеться у повідвомленні.

У поліції поінформували, що також важко травмувався водій вантажівки, 47-річний житель Львова. Його госпіталізували.

Інші учасники ДТП після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

Як повідомлялося, у жахливому ДТП на Київщині загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото).