  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Рівненщині водій мікроавтобуса вилетів на зустрічну смугу і потрощив ще чотири машини (фото)

    • Розсилка
    У районі села Грушвиця 48-річний водій мікроавтобуса Mercedes допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Mercedes - На Рівненщині водій мікроавтобуса вилетів на зустрічну смугу і потрощив ще чотири машини (фото)
    У районі села Грушвиця 48-річний водій мікроавтобуса Mercedes допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Mercedes
    Фото: Національна поліція

    Внаслідок зіткнення п’яти автомобілів одна особа загинула, ще троє – постраждали

    На Рівненщині 20 грудня на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще троє постраждали.

    Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, в районі села Грушвиця 48-річний водій мікроавтобуса Mercedes допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Mercedes.

    «Від удару останнього відкинуло на зустрічну смугу руху, де він врізався у Peugeot Partner. Крім того, мікроавтобус, втративши керування, зіткнувся ще й з вантажівкою Iveco та легковиком Ford Mondeo. Водій автомобіля Peugeot, 56-річний житель Рівненського району, від отриманих травм загинув на місці ДТП», ─ йдеться у повідвомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Рівненщині водій мікроавтобуса вилетів на зустрічну смугу і потрощив ще чотири машини (фото)
    На Рівненщині водій мікроавтобуса вилетів на зустрічну смугу і потрощив ще чотири машини (фото)
    На Рівненщині водій мікроавтобуса вилетів на зустрічну смугу і потрощив ще чотири машини (фото)

    У поліції поінформували, що також важко травмувався водій вантажівки, 47-річний житель Львова. Його госпіталізували.

    Інші учасники ДТП після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

    Як повідомлялося, у жахливому ДТП на Київщині загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото).

    Теги: ДТП вантажівки смерть машини водій Рівненщина чоловік Mercedes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies