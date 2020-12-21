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    Жахлива ДТП на Київщині: загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото)

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    Автомобіль врізався в дерево - Жахлива ДТП на Київщині: загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото)
    Автомобіль врізався в дерево
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює всі обставини трагічної ДТП

    Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії, що сталася у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району. На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, а також працівники Слідчого управління поліції Київщини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що 39-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя зустрічної смуги руху, де здійснив наїзд на декоративну клумбу та дерево. Внаслідок ДТП він та двоє 17-річних пасажирів загинули.

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    Жахлива ДТП на Київщині: загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото)
    Жахлива ДТП на Київщині: загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото)
    Жахлива ДТП на Київщині: загинули чоловік і двоє неповнолітніх (фото)

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

    Автомобіль вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання. Поліція встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

    Теги: Національна поліція України трагедія ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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