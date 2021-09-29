На Рівненщині знайшли гриба-велетня: заважив майже два кілограми (фото)
Жінка відшукала у лісі справжнього богатиря серед грибів
У Рівненській області Світлана Наумчук відшукала рекордно великого білого гриба. ЇЇ знахідка важила 1,8 кілограма. Про це повідомляють в Instagram-спільноті rivne_1283.
За словами жінки, такий гриб виріс у лісах Березнівщини.
«Жінка знайшла гриб вагою 1,8 кг на Березнівщині. Фотографією гігантського білого гриба у соцмережах поділилася жителька Рівненщини Світлана Наумчук», – пишуть під фото.
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У мережі така знахідка викликала справжній ажіотаж. Багато користувачів навіть не знали про існування таких грибів-велетнів.
Інші користувачі пишуть, що таких гриб заслуговує уваги, адже такі нечасто трапляються.
Нагадаємо, у Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка.