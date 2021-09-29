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    На Рівненщині знайшли гриба-велетня: заважив майже два кілограми (фото)

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    Гриб-рекордсмен виріс у Рівненській області - На Рівненщині знайшли гриба-велетня: заважив майже два кілограми (фото)
    Гриб-рекордсмен виріс у Рівненській області
    Фото instagram.com/rivne_1283

    Жінка відшукала у лісі справжнього богатиря серед грибів

    У Рівненській області Світлана Наумчук відшукала рекордно великого білого гриба. ЇЇ знахідка важила 1,8 кілограма. Про це повідомляють в Instagram-спільноті rivne_1283.

    За словами жінки, такий гриб виріс у лісах Березнівщини.

    «Жінка знайшла гриб вагою 1,8 кг на Березнівщині. Фотографією гігантського білого гриба у соцмережах поділилася жителька Рівненщини Світлана Наумчук», – пишуть під фото.

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    Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

    У мережі така знахідка викликала справжній ажіотаж. Багато користувачів навіть не знали про існування таких грибів-велетнів.

    Інші користувачі пишуть, що таких гриб заслуговує уваги, адже такі нечасто трапляються.

    Нагадаємо, у Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка.

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    Теги: Рівненщина жінка гриби
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    На Рівненщині знайшли гриба-велетня: заважив майже два кілограми (фото)