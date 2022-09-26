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Зафіксовано 42 прильоти. Ворог обстріляв громади на Сумщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Зафіксовано 42 прильоти. Ворог обстріляв громади на Сумщині
Рашисти обстріляли чотири громади Сумщини
фото ілюстративне

В одній з громад пошкоджені лінії електромереж

Протягом дня, 26 вересня, ворог обстріляв чотири громади – Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 42 «прильоти» по прикордонню. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Краснопільська громада: після 9 ранку росіяни обстріляли громаду із САУ (12 прильотів). Без руйнувань. Також о 19.00 годині був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 прильотів).

Білопільська громада: майже о 10 годині з території Росії ворог вів вогонь, був один приліт із міномета.

Шалигинська громада: о 14 годині по околицях сіл здійснено ракетний обстріл. З території Росії з гелікоптера випустили 6 ракет. Були пошкоджені лінії електромереж.

Майже о 16 годині росіяни вдарили ще й із мінометів (2 прильоти).

Близько 20 години окупанти відкрили вогонь із артилерії. Попередньо, ворог використав ствольну артилерію - близько 11 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів з гранатомету та близько 20 кулеметних та автоматних черг.

Середино-Будська громада: близько 18 години росіяни вдарили із мінометів (6 прильотів).

Жертв та постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, 26 вересня російські загарбники вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер.

Додамо, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: окупанти обстріл громада ворог

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