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Окупанти з артилерії гатили по Сумщині: загинула людина

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти з артилерії гатили по Сумщині: загинула людина
Росіяни з артилерії гатили по Сумській області
фото з відкритих джерел

Рашисти випустили по території області майже 200 мін та снарядів

Російські окупанти протягом дня, 29 вересня, гатили по Сумській області з артилерії та мінометів. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«За день росіяни випустили по території області майже 200 мін та снарядів», – заявив очільник ОВА.

За його словами, росіяни били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам. Окупанти завдали ударів по території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

«В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні», – додав Живицький.

Окупанти обстрілювали громади зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Також було пошкоджено 5 житлових будинків.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

У Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

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Теги: інтернет окупанти поранення росіяни Сумщина відео міністр мобілізація президент путін Сергій Шойгу

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