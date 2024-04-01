На Сумщині прикордонники відбили напад російських диверсантів

Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області.

У Сумській області відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ викрили прикордонники, які одразу відкрили вогонь на ураження.

«Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки. Ворог відступив», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що воїни з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців встановили український прапор в одному з тимчасово окупованих населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

Наразі триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.