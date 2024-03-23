«Ісламська держава» поділилася подробицями нападу на «Крокус Сіті»: генсек ООН відреагував

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт під Москвою

Антоніу Гутерріш назвав угруповання «Ісламська держава» «дуже серйозною загрозою для всіх нас»

У суботу, 23 березня, угруповання джихадистів «Ісламська держава» (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал «Крокус Сіті Холл» на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між «Ісламською державою» та «країнами, які борються з ісламом». Про це повідомляє ВВС з посиланням на облікові записи угруповання ІДІЛ в Telegram, які супроводжуються зображенням чотирьох нападників у масках.

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Інформаційний рупор «Ісламської держави» група Amaq повідомила, що «напад стався в контексті звичайної війни, яка триває між Ісламською державою та (антиісламськими) країнами».

Рупор ІД стверджує, що атаку здійснили «бойовики», які були озброєні «автоматами, пістолетом, ножами та запалювальними бомбами», і що нападу передувала «узгоджена» розвідувальна місія.

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Amaq не вказала, яке з регіональних відділень ІД несе відповідальність за атаку.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який перебуває з візитом в Єгипті, коментуючи теракт під Москвою, назвав угруповання «Ісламська держава» «дуже серйозною загрозою для всіх нас».

«Ми рішуче засуджуємо, вважаємо абсолютно нестерпним напад, який стався в Москві. Ми заохочуємо всі країни співпрацювати одна з одною, щоб переконатися, що ІДІЛ не матиме спроможності завдати нового удару де-небудь ще в світі», – заявив він.

Раніше у США заявили про ймовірність того, що за нападом може стояти угруповання «Ісламська держава». Росія поки не прокоментувала ці заяви, але президент РФ Володимир Путін заявив у суботу, 24 березня, що «всі четверо виконавців» атаки були затримані, коли «прямували в бік України».

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Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.