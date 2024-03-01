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Офіційно: у Куп’янській громаді зруйновано і пошкоджено 50% житла

Катерина Іванова
glavcom.ua
Офіційно: у Куп’янській громаді зруйновано і пошкоджено 50% житла
Руйнації у місті Куп'янськ після деокупації міста
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Голова громади Андрій Беседін: Люди отримують сертифікати на купівлю нового житла. Минулого тижня 10 людей вже його придбали

Понад 50 млн грн. було сплачено жителям Куп’янсьої громади у якості компенсацій для відновлення пошкодженого житла. Про масштаби руйнацій будівель у громаді розповів очільник міської військової адміністрації міста Андрій Беседін в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, на сьогодні у громаді пошкоджено приблизно 40% житла, а зруйновано 10%. Наразі питаннями відновленнями, оцінками стану після руйнацій будівель займається управління архітектури і земельних відносин Куп’янської міської ради. Саме вони фіксують пошкоджене або зруйноване майно та складають акти. 

«Люди через програму «єВідновлення» отримують компенсації. Або якщо житло зруйноване, то отримують сертифікати на купівлю нового житла. Минулого тижня 10 людей вже придбали таким чином житло. 18 людей у пошуку цього житла нині, в будь-якому місті України можуть його купити. Загалом є 57 осіб, в яких повністю знищене майно», – пояснив Андрій Беседін.

Очільник військової адміністрації зауважив, що вже понад 50 млн грн. компенсацій було сплачено людям для відновлення пошкодженого житла.

Також Беседін зауважив, що Куп'янськ наразі забезпечений усім, що стосується гуманітарної допомоги чи будівельних матеріалів для консервації пошкодженого майна. Голова громади акцентував, що має щоденний контакт із главою області Олегом Синєгубовим, який постійно надає громаді підтримку.

«Ситуації, які трапляються через обстріли, швидко ліквідовуються. Надзвичайних ситуацій поки що, дякуючи Богові, у нас не було, практично весь опалювальний сезон зимовий ми пройшли. Зараз температура уже іде в бік підвищення», – підкреслив Беседін.

За словами голови військової адміністрації, найбільша уваза зараз має бути до військових. Саме їм потрібні засоби радіоелектронної боротьби, дрони, літаки. Це основне, що потрібно зараз Куп’янську, зауважує Беседін.

Нагадаємо, голова міста Куп’янськ пояснив, куди ворог цілив керованою авіабомбою. Тоді внаслідок вибуху КАБ-500 28 лютого загинули двоє чоловіків, а п’ятеро людей отримали поранення: три жінки і два чоловіки.

Повідомляється, як міська влада оцінює настрої населення у зв'язку з ймовірним наступом росіян на Куп’янськ.

Голова міста додав, що люди втомилися від обстрілів, дій країни-терориста і хочуть нормального життя. За його словами, є повністю відпрацьований алгоритм евакуації, але у місцевих мешканців є страх за майно, яке вони залишають, а також за житло. 

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Теги: опалювальний сезон житло батьки майно населення ворог поранення Куп'янськ Андрій Беседін

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