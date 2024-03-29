Відставка Залужного, мобілізація, ситуація на фронті: основне з інтерв'ю Сирського

Сирський: Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати

«Сучасна війна – це математична задача із сотнями змінних, у якій кожен складник може мати вирішальне значення»

Генерал-полковник та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав велике інтерв'ю «Укрінформу», де прокометував своє призначення на посаду, а також розповів про актуальну ситуацію на фронті, мобілізацію та пріоритети у роботі.

Ситуація на фронті

За словами головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті наразі є складною, але «на фронті вона й не буває іншою». Українські війська не лише стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед. Як стало відомо, останнім часом кількість повернутих українськими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.

Водночас Сирський не приховує, що російські окупанти далі нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. «Досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи – керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь. Ще кілька днів тому перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6:1», – зауважує генерал-полковник.

Сирський акцентує, що ЗСУ навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування тієї зброї, яка є. Нариклад, вдалося знизити активність ворога у повітрі завдяки майстерності українських підрозділів протиповітряної оборони. Окремо змінюється тактика дій і на морі.

Наразі мета Сил оборони – це не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій.

Відставка Залужного: Перший коментар Сирського щодо рішення президента

Сирський вважає, що президент Володимир Зеленський, очевидно, мав «вагомі причини» для того, аби відправити у відставку головнокомандувача Валерія Залужного

«У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі. Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді», – зазначив Сирський.

Сирський запевнив, що «всі знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника».

Чи є потреба в мобілізації 500 тис. військових?

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нещодавній аудит у Збройних Силах дозволив вивільнити тисячі військовослужбовців, які не беруть участі у бойових діях, і спрямувати їх до бойових частин. Тож після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена.

«Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямкові від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність», – пояснив генерал-полковник.

Окремо Сирський додав, що ті громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт. Адже спочатку переважна більшість прибуває до навчальних військових частин та центрів, з яких лише після навчання вони можуть поїхати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності.

Харків стане для росіян фатальним містом

За словами головкома, українське військо вже має досвід бойових дій у Харківській області, де вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини.

«Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом», – запевнив Сирський.

Генерал додав, що інформація про підготовку ворога до наступальних дій в жодному разі не ігнорується, тому зараз проводиться великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій.

Нарощення спроможностей вітчизняного ОПК

За словами Сирського, за кількістю новацій та власних розробок зброї, військової техніки і головне – за їхнім практичним використанням на полі бою Україна перебуває в абсолютних лідерах.

«У цьому контексті можна згадати про переозброєння артилерійських підрозділів вітчизняною гарматою 155-мм «Богдана» з одночасним доукомплектуванням її автоматичною системою наведення вогню. Невдовзі, можна очікувати, вже в Україні вироблятимуть певні зразки західних гаубиць та вітчизняні нарізні міномети. Це стосується і розроблень сучасного ракетного озброєння та систем контрбатарейної боротьби. Про виробництво дронів суспільство вже доволі добре знає», – розповів генерал-полковник.

Також головнокомандувач ЗСУ навів приклад відновлення та капітального ремонту гаубиць американського виробництва М777. Під час відновлення кожної одиниці цієї гаубиці застосовують 40 відсотків деталей, запасних частин, виготовлених для потреб Збройних сил України на вітчизняних підприємствах.

Пріоритети для головнокомандувача на сьогодні

Сирський підкреслив, що для ЗСУ головне – зберегти людей, адже «залізо» можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш.

«Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу. Якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, – це шлях навіть не до поразки, а до загибелі», – пояснив головнокомандувач.

Генерал додав, що головне завдання України – зберегти єдність, адже це – основний складник української перемоги.

Нагадаємо, Сирський обговорив із головним генералом США потреби ЗСУ на найближчі місяці.