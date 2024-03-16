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Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
фото: скріншот із відео

Лідер Франції пояснив, що поки бачив можливість, намагався говорити з Путіним, але останній порушив усі зобов'язання

Президент Франції Емануель Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод», заявив Макрон в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

У цьому контексті він пригадав про єдину зустріч між Зеленським та Путіним, яка сталася у «Нормандському форматі» в Парижі у 2019 році.

«Тут, в цих стінах, це була нагода, коли єдиний раз зустрілися президент Путін і Зеленський. Це було у грудні 2019 року, ми дбали про безпеку Європи. Ми хотіли цими дискусіями ре ангажувати Путіна у діалог про безпеку Європи, але потім прийшла нова фаза», – акцентував Макрон.

Лідер Франції пояснив, що поки бачив можливість, намагався говорити з Путіним, але останній порушив усі зобов'язання. Навіть на особистому рівні.

«Які були у Мінському форматі, які були між нами. Поки було можливо, я продовжував з ним говорити, але після сцен масових військових злочинів, після Бучі, війна вступила в іншу фазу. Я продумував, якою тепер може бути наша стратегічна позиція... Я дуже довго роздумував з цього приводу і дійшов висновку, що сьогодні ситуація як ніколи складна», – пояснив політик.

Він підкреслив, захоплений тим, що робить український народ, але зараз на фронті є дуже великі втрати з обох боків. Водночас Росія змогла зорганізуватися під цю війну, перелаштувати свою економіку на довгострокову перспективу, тоді як на міжнародній арені у 2024 році є дуже багато невизначеності.

«Тому нам треба не лише визначати, як іти до миру, але і яким буде цей справжній мир. Мир, який забезпечуватиме і вам безпеку, і безпеку Європі. Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу, роботи інакше. Якщо ворог каже: «у нас лімітів немає», то чому ми маємо казати, що у нас є ці ліміти? Ми маємо мету – Росія не має і не може виграти цю війну. Саме тому ми продовжимо бути пліч-о-пліч з Україною. Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати», – заявив президент Франції.

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції «дипломатичною катастрофою», наслідки якої Єлисейський палац «намагається мінімізувати» досі.

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Теги: росія війна путін Україна президент втрати ворог

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