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ЗСУ розгромили рекордну кількість російських танків на одному із напрямків – Forbes

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили рекордну кількість російських танків на одному із напрямків – Forbes
Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин – і сильно вдарила по ній
фото ілюстративне

25-та бригада знищила рекордно велику російську танкову колону під Авдіївкою

Українським захисникам вдалося відбити один із найбільших танкових нападів Росії під Авдіївкою. Також ЗСУ завдали ворогу нищівної поразки – росіяни втратили третину своїх танків. Про це пише Forbes.

Як зазначається, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до вільного села Уманське.  Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин – і сильно вдарила по ній. Як зазначив Osint-аналітик Kriegsforscher, знищено 12 танків і вісім БМП.

«Яким чином 25-та бригада знищила тут рекордно велику російську танкову колону, не зовсім зрозуміло з візуальних свідчень наслідків бою. Але про це не важко здогадатися. Стандартна тактика оборони українських військ полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом», – пише видання.

При цьому навіть якщо росіяни справді здобули хоч якісь переваги ціною цих 20 машин, то виграш був скромним. Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як «позиційні», тобто жодна сторона не просунулася значною мірою.

Як зазначає видання, такий дорогий напад РФ підкреслює дві суперечливі тенденції. Зокрема, якщо ще за кілька тижнів до суботнього штурму російські полки та бригади здебільшого розгортали пішохідну піхоту для наступу на захід від Авдіївки, то в останні дні все змінилося, і ворог на цьому напрямку ворог відновив застосування бронетехніки.

«Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію. Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону – часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників», – пише Forbes.

Триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

Теги: війна танки

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