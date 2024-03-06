Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна повітряна тривога тривала півгодини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала півгодини

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 8:40 була оголошена масштабна повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів фіксувався зліт МіГ-31к. Станом на 9:05 тривогу скасовано.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.

Теги: окупанти ворог тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тоталітарний кремлівський режим готується відкрити свою «Путінопедію»
«Вікіпедія» – більший ворог росіян, ніж алкоголь. Що ж далі?
4 березня, 11:15
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень
ЗСУ провели за добу майже 80 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
4 березня, 07:17
Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів
1 березня, 07:30
На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано чотири приватні житлові будинки, пошкоджено гараж
Влучання в фермерське господарство Харківщини, на Нікопольщині пошкоджений ліцей: ситуація в регіонах
27 лютого, 10:15
У Дніпрі пошкоджено десять будинків та кілька авто
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
26 лютого, 06:35
Gulfood – одна з найбільших світових виставок харчової промисловості та напоїв. У 2024 році на ній представлені більше 190 країн
Росіяни презентували окупований Мелітопольський завод на виставці в ОАЕ
23 лютого, 10:14
Сили оборони ударили по одному з пунктів управління окупантів
Окупанти атакують на восьми напрямках. Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
19 лютого, 19:24
Загроза балістики: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Загроза балістики: в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
16 лютого, 15:41
«Окрім технічних проблем, варто очікувати нових ворожих ІПСО»
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
13 лютого, 17:46

Події в Україні

Пошкоджено інфраструктуру, є знеструмлення: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Пошкоджено інфраструктуру, є знеструмлення: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Масштабна повітряна тривога тривала півгодини
Масштабна повітряна тривога тривала півгодини
Пошкоджено дитсадок та ліцей: наслідки удару дронів по Харківщині (фото)
Пошкоджено дитсадок та ліцей: наслідки удару дронів по Харківщині (фото)
Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки
Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
19K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
19K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
18K
Нам треба вчитися у ворога
12K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
9599
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним

Новини

Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua