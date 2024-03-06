Масштабна повітряна тривога тривала півгодини

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 8:40 була оголошена масштабна повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів фіксувався зліт МіГ-31к. Станом на 9:05 тривогу скасовано.

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.