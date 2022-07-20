Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)

Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай

Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай

Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових

Росія продовжує чинити геноцид української нації. Як повідомляє ДСНС України, сьогодні близько 13:00 ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини.

Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.

«Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай... Спільними зусиллями врятовано близько 66 гектарів пшениці.

Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.

«Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани», – зазначили в НСЖУ.

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