Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)
Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових
Росія продовжує чинити геноцид української нації. Як повідомляє ДСНС України, сьогодні близько 13:00 ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини.
Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.
«Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай... Спільними зусиллями врятовано близько 66 гектарів пшениці.
Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових», – розповіли рятувальники.
Нагадаємо, у Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.
«Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани», – зазначили в НСЖУ.