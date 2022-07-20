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    Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)

    Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай - Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)
    Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай
    фото: ДСНС

    Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових

    Росія продовжує чинити геноцид української нації. Як повідомляє ДСНС України, сьогодні близько 13:00 ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини.

    Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.

    «Під загрозою нових ворожих ударів рятувальники разом з хліборобами рятували урожай... Спільними зусиллями врятовано близько 66 гектарів пшениці.

    Загалом на Харківщині ворогом вже знищено понад 130 гектарів посівів зернових», – розповіли рятувальники.

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    Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)
    Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)
    Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, у Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.

    «Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани», – зазначили в НСЖУ.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна урожай окупація #stoprussia
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    Окупанти спалили на Харківщині два поля зі стиглою пшеницею (фото)