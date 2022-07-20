Путін висунув умову для розблокування експорту зерна з України

РФ обіцяє сприяти вивезенню українського зерна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова сприяти експорту продовольства з України, однак для цього Захід має зняти «обмеження» для поставок зерна з Росії. Про це він сказав у вівторок під час перебування в Ірані, повідомляє Le Monde.

«Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але ми виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з поставками російського зерна, будуть зняті», – сказав Путін журналістам у Тегерані після переговорів з президентами Ірану й Туреччини.

Він також заявив, що для поліпшення ситуації на міжнародних продовольчих ринках, потрібно дозволити поставки російського зерна на експорт.

Путін нагадав, що «американці зняли обмеження на постачання російських добрив на світові ринки».

Нагадаємо, США, країни Європи та інші країни неодноразово підкреслювали, що їхні санкції жодним чином не стосуються продовольства, яке постачається в Російську Федерацію або з неї. На цьому наголошується в оприлюднених минулого тижня Міністерством фінансів США офіційних роз’ясненнях. До переліку обмежень для імпорту в США увійшли лише вироби морської продукції й алкоголь, однак експорт такої продукції в Росію не заборонений.

Раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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