Україна поки що не перевищує міжнародні зобов’язання по жодному з викидів від ТЕС, – Немчинов

«Вугільна генерація має йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі»

На сьогодні Україна не перевищує міжнародні зобов’язання по жодному з викидів від ТЕС – валові викиди становлять вдвічі менше від зафіксованого показника.

Про це учора під час панельної дискусії на форумі «Україна 30. Екологія» заявив заступник міністра енергетики України Максим Немчинов, коментуючи реалізацію Україною Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ).

При цьому посадовець застеріг, що, якщо нічого не робити, то вже починаючи з 2025 р. є ризик перевищувати ці показники, що може призвести до порушення Україною міжнародних зобов’язань.

«І тут у нас, за великим рахунком, тільки два шляхи: або ми робимо цю модернізацію до того часу, або нам доведеться певні блоки виводити з роботи, з генерації, або переводити їх на інші види палива», – зазначив він.

Урядовець повідомив, що це виклик для галузі і вугільна генерація має йти шляхом оптимізації обладнання, яке працює на вугіллі, його модернізації саме в тій кількості, яка необхідна для безпечної та сталої роботи енергетичної системи. Уся інша генерація, на його думку, має бути побудована вже з урахуванням екологічних вимог і взагалі з урахуванням того, що джерелом енергії повинні бути, в першу чергу, невикопні види палива».

За словами Немчинова, на сьогодні важливим також залишається перегляд актуальності НПСВ та пошук джерел фінансування його реалізації.

«Потрібно розробити механізм фінансування – за рахунок чого ми будемо проводити цю екологічну модернізацію. Це – найголовніше. І, по-друге, це все ж таки переглянути план. На сьогодні той перелік блоків, той перелік обладнання, який є в НПСВ, він не відповідає реальній картині, він не відповідає ситуації в країні» - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в ДТЕК Ахметова – найбільшого гравця вугільної галузі України – ТЕС компанії за останні 8 років скоротили викиди забруднюючих речовин на 58%. Скорочення викидів відбулося за рахунок зміни енергобалансу, зокрема, зниження частки ТЕС і росту використання відновлювальних джерел енергії, а також системних інвестицій компанії в будівництво і модернізацію електрофільтрів.

Як відомо, Національний план щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) було затверджено Кабінетом міністрів у листопаді 2017 р. Документ визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.