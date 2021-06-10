Уряд «закатає» в асфальт 9 мільярдів доларів за три роки

У найближчі три роки на Мінфін планує витратити майже 9 мільярдів доларів на відновлення доріг

В Україні планують «закопати» 9 мільярдів доларів. Але це зовсім не зрада – ці гроші в найближчі три роки Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг. Всього планується відремонтувати 160 тисяч кілометрів.

Про плани з фінансування дорожньої галузі повідомив заступник міністра фінансів Денис Улютін.

«Протягом 2022 – 2024 року держава планує витратити 240,6 млрд грн на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг державного та місцевого значення, комунальних доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху», - сказано в повідомленні прес-служби міністерства фінансів.

Головний розпорядник бюджетних коштів за цим напрямом – «Укравтодор» – планує, що це дозволить побудувати, реконструювати та відремонтувати близько 43 тисяч кілометрів доріг державного значення і 119 тисяч кілометрів доріг місцевого значення.

«Завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод має скоротитись орієнтовно на 7%. Головні розпорядники звітуватимуть про досягнення поставлених ними цілей, що дозволить кожному громадянину оцінити їх ефективність», - зазначають в мінфіні.