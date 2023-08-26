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На трасі Київ – Чоп відновлено міст, пошкоджений на початку вторгнення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На трасі Київ – Чоп відновлено міст, пошкоджений на початку вторгнення
Відновлений міст на трасі Київ-Чоп
фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

На переправі через річку Дубовець для водіїв тепер відкриті обидва проїзди

На Житомирщині відновлено та відкрито для проїзду міст через річку Дубовець на трасі Київ – Чоп, який окупанти пошкодили на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

«На мосту через річку Дубовець тепер відкриті для водіїв обидва проїзди. Це третій міст в області, який відновили після руйнувань», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що переправа через річку Дубовець біля села Царівка, що на міжнародній дорозі Київ-Чоп, була пошкоджена від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення, але для транспорту її повністю не перекривали.

Як кажуть у Службі відновлення, ремонтувати міст почали у березні цього року. Його відновлювали частинами, щоб не припиняти трафік міжнародною трасою. Ліву частину мосту відкрили для транспорту у травні, на правій – нині завершили основні ремонтні роботи.

У межах відбудови здійснено: часткову заміну пошкоджених балок прогонової будови мосту; влаштування бетону на основі мосту, підходах та тротуарах та гідроізоляцію; влаштування дорожнього одягу; нанесення тимчасової горизонтальної розмітки; встановлення перильного та бар’єрного огородження; відновлення освітлення ділянки дороги з мостом.

Усього внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на території Житомирщини було зруйновано чи пошкоджено п’ять мостів. Наразі відбудовано три мости на дорогах М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин та М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Нагадаємо, на автомобільних дорогах України з 11 серпня почали працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, а загальна кількість камер сягнула 215. 

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Теги: дороги Житомирщина міст

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