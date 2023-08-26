На трасі Київ – Чоп відновлено міст, пошкоджений на початку вторгнення

На переправі через річку Дубовець для водіїв тепер відкриті обидва проїзди

На Житомирщині відновлено та відкрито для проїзду міст через річку Дубовець на трасі Київ – Чоп, який окупанти пошкодили на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

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«На мосту через річку Дубовець тепер відкриті для водіїв обидва проїзди. Це третій міст в області, який відновили після руйнувань», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що переправа через річку Дубовець біля села Царівка, що на міжнародній дорозі Київ-Чоп, була пошкоджена від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення, але для транспорту її повністю не перекривали.

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Як кажуть у Службі відновлення, ремонтувати міст почали у березні цього року. Його відновлювали частинами, щоб не припиняти трафік міжнародною трасою. Ліву частину мосту відкрили для транспорту у травні, на правій – нині завершили основні ремонтні роботи.

У межах відбудови здійснено: часткову заміну пошкоджених балок прогонової будови мосту; влаштування бетону на основі мосту, підходах та тротуарах та гідроізоляцію; влаштування дорожнього одягу; нанесення тимчасової горизонтальної розмітки; встановлення перильного та бар’єрного огородження; відновлення освітлення ділянки дороги з мостом.

Усього внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на території Житомирщини було зруйновано чи пошкоджено п’ять мостів. Наразі відбудовано три мости на дорогах М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин та М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Нагадаємо, на автомобільних дорогах України з 11 серпня почали працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, а загальна кількість камер сягнула 215.