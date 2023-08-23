Народний депутат від «слуг» Копиленко потрапив у ДТП

Наразі нардеп перебуває у лікарні

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Копиленко потрапив у аварію. Наразі він перебуває у лікарні. Про ДТП повідомляє рух «Чесно».

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У фракції «Слуга народу» підтвердили, що Копиленко зараз потрапив до лікарні внаслідок тяжкої ДТП. Партія пообіцяла розповісти всі деталі аварії трохи згодом.

Що відомо про Копиленка

Олександр Копиленко у 2019 році був обраний народним депутатом України 9 скликання як 135 номер у списку партії «Слуга народу». Він є членом Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

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5 жовтня 2022 року став заступником голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, звільнившись від обов'язків члена Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Раніше повідомлялося, що 19 березня, сталася автомобільна аварія за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Володимира Гевко. Внаслідок ДТП померла людина. Пізніше у ДБР повідомили, що аварія сталась на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив пішохода.

Як раніше повідомлялося, родичі загиблого стверджували, що автомобіль, за кермом якого, перебував Володимир Гевко рухався із значним перевищенням швидкості на відповідній ділянці дороги, однак ні правоохронці, що прибули на місце пригоди, ні сам нардеп про це не повідомляли.