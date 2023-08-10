На українських дорогах з'являться нові камери автофіксації правопорушень

Камери автофіксації дотримання правил дорожнього руху запрацюють у 14 областях України

На автомобільних дорогах України з 11 серпня почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, а загальна кількість камер сягне 215. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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19 комплексів з цього переліку запрацюють вперше, а ще 31 прилад відновить роботу після відключення внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Нові камери будуть встановлені у Житомирській, Дніпропетровській, Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Чернігівській областях, у Сумах та Хмельницькому.

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Так, зокрема, нові камери будуть розміщені:

у Бердичеві по вулиці Одеській, 27, напрямок спрямування – вулиця Волочаївська;

по вулиці Одеській, 27, напрямок спрямування – вулиця Волочаївська; у Сумах по вулиці Харківській, 111, напрямок спрямування – вулиця Війська Запорозького;

по вулиці Харківській, 111, напрямок спрямування – вулиця Війська Запорозького; у Чернівецькій області –на 100 км+356 автодороги Р-62, напрямок спрямування – Сторожинець.

По два нових комплекси запустять:

у Кривому Розі (обидва по Нікопольському шосе, 22, один спрямований у бік вулиці 21-ї бригади Національної гвардії, а другий – у бік Дніпровського шосе);

(обидва по Нікопольському шосе, 22, один спрямований у бік вулиці 21-ї бригади Національної гвардії, а другий – у бік Дніпровського шосе); в Ужгороді (вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування – вулиця Антона Макаренка; а інший – по вулиці Минайській, 24, у сторону проспукту Свободи);

(вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування – вулиця Антона Макаренка; а інший – по вулиці Минайській, 24, у сторону проспукту Свободи); Вінницькій області (на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування – Умань; а також на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування – Вінниця);

на Закарпатті (на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування – село Верхній Коропець; та на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування – вулиця Доманинська).

У Тернопільській області розпочнуть роботу три нові камери. Розташовуються вони на 328 км+315 автодороги М-19 у напрямку обласного центру; на 268 км+641 автодороги М-19 у бік Кременця; а також на 158 км+740 автодороги М-30 у напрямку спрямування – смт Великі Борки).

Одразу п’ять нових комплексів запустять у Чернівцях. Розміщені вони на наступних ділянках:

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проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану;

проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні;

Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування – вулиця Олександра Щербанюка;

Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування – вулиця Клубна;

0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування – Чернівецька об’їзна дорога.

Станом на сьогодні відповідальність за статтею 122 Кодексу про адміністративні правопорушення (Перевищення встановлених обмежень швидкості) становить 340 грн у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год. У разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф складає 1700 грн.

Нагадаємо, що Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв. Техпаспорт та номерні знаки тепер можна отримати поштою або кур'єром.