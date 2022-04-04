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    Події в Україні

    На трасі Львів–Ужгород утворилося провалля (фото)

    Невдовзі дорогу відремонтують - На трасі Львів–Ужгород утворилося провалля (фото)
    Невдовзі дорогу відремонтують
    фото: Львівська ОВА

    На дорозі стався зсув ґрунту

    На трасі Н-13 Львів–Самбір–Ужгород 3 квітня трапився зсув ґрунту. Посеред дороги утворилося чимале провалля. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація.

    Фахівці невдовзі оглянуть місце події. Після цього трасу відремонтують.

    Цю трасу востаннє ремонтували у 2016 році.

    «Служба автомобільних доріг у Львівській області вжила усіх необхідних заходів убезпечення руху, рух здійснюється у реверсному форматі», – повідомили у Львівські обласній військовій адміністрації.

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    Після того, як геологи та проєктанти проведуть усі необхідні дослідження, аварійну ділянку траси одразу ж відремонтують.

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    Теги: росія окупанти Львівщина дороги війна Україна окупація #stoprussia
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    На трасі Львів–Ужгород утворилося провалля (фото)