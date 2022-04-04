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    Події в Україні

    Відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом

    Вага машин, які можуть проїхати по новому маршруту, обмежена - Відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом
    Вага машин, які можуть проїхати по новому маршруту, обмежена
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні стане можливим рух транспорту через Гончарівське

    Із 10 ранку 4 квітня пішохідне та автомобільне сполучення Києва та Чернігова буде відновлено через населений центр Гончарівське. Раніше рух до столиці було ускладнено через зруйнований міст на виїзді з Чернігова. Про це повідомляє Facebook Оперативного командування «Північ».

    Оперативне командування «Північ» повідомляє, що новим маршрутом зможуть скористатися місцеві жителі, а також автомобілі, що перевозять гуманітарні вантажі.

    У зв'язку з особливостями дорожнього покриття вага машин, які можуть проїхати по новому маршруту, обмежена вагою п’ять тонн.

    Нагадаємо, учора під Черніговом звільнені три населені пункти.

    Від ворога звільнили Количівку, Ягідне та Іванівку.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом