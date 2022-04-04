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    Канада обіцяє покарати РФ за смерті мирних українців

    Росія відповість за вбивства цивільних в Україні &ndash; Трюдо - Канада обіцяє покарати РФ за смерті мирних українців
    Росія відповість за вбивства цивільних в Україні – Трюдо
    фото з відкритих джерел

    Уряд Канади докладе усіх можливих зусиль для розслідування воєнних злочинів

    Канада зробить усе можливе, аби Росія понесла відповідальність за вчинені нею в Україні масові злочини. Про це у Тwitter написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

    «Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних в Україні і залишаємося налаштовані притягнути російський режим до відповідальності. Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям», – наголосив Трюдо.

    Цю думку підтримала й міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

    «Інформація про безглузді вбивства безневинних цивільних в Україні, в тому числі у Бучі, шокує. Канада докладе усіх можливих зусиль, в тому числі розслідуючи воєнні злочини, аби упевнитися, що винуватці понесуть відповідальність», – написала Жолі у Тwitter.

    Нагадаємо, напередодні президент України сказав, що воєнні злочини російських військових в Україні мають стати останнім проявом цього зла на землі – Зеленський.

    До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).

    Як відомо, Арестович розповів про безчинства окупантів на Київщині: ґвалтували та палили жінок.

    Також слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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    Теги: росія окупанти міністр Канада війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Канада обіцяє покарати РФ за смерті мирних українців