У Росії дві «швидкі» провалилися під землю

Підлога в гаражі медичного закладу провалилася від старості та зношеності

У лікарні села Починки Нижегородської області Росії дві машини швидкої допомоги провалилися під землю, перебуваючи в гаражному приміщенні центральної районної лікарні. Про це у неділю, 3 квітня, повідомило російське видання «Подъем», опублікувавши відповідне фото.

Місцеві жителі розповідають, що підлога в гаражі медичного закладу провалилася від ветхості.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

У виданні зазначили, що рішення про те, як і за чий рахунок потрібно витягувати машини, буде ухвалено завтра.

Окрім двох карет швидкої допомоги, які виглядають з провалля, на фото привертає увагу плакат на стіні гаража, в якому самовпевнено йдеться про те, що бригада швидкої медичної допомоги Починківської ЦРЛ – «рятувальники планети».

У пресслужбі регіонального МОЗ виданню не стали коментувати, яким чином зараз надається швидка медична допомога у Починках, зіславшись на вихідний день.

Згодом у лікарні пояснили, що машини швидкої допомоги, які пішли під землю, начебто мали стовідсоткове зношення і підлягали утилізації. Провалля під підлогою гаражного приміщення утворилося, очевидно, через танення снігу.

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